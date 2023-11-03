برلماني يشيد بدور وزارة الأوقاف في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب مساهمة وزارة الأوقاف فى تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة بالتاريخى والمهم مؤكداً أن هذا الدور من القيادات والأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يؤكد بكل جلاء أن الدولة المصرية أصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى دولة المؤسسات.

ووجه "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة الذى حقق نجاحات مبهرة وجعل أدوار وزارة الأوقاف متعددة داخل مصر وخارجها معتبراً كل من شاركوا فى قوافل المساعدات من وزارة الأوقاف للأشقاء الفلسطينيين بالأبطال والبواسل

كما وجه النائب السيد شمس الدين التحية والتقدير لجميع القيادات والعلماء والأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف على جهودهم الكبيرة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لتخفيف الآثار السلبية والخطيرة التى يتعرضون لها بسبب الاعتداءات والمجازر البشرية والدموية والوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى داخل قطاع غزة والضفة الغربية مطالباً من قادة وشرفاء العالم بالتدخل العاجل باسم الإنسانية وحقوق الإنسان للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والاستجابة لنداءات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف هذه الاعتداءات التى أدت إلى مقتل الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.