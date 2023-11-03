الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

5 نجوم يرفعوا شعارغائبون في رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

اعتاد الجمهور في الماراثون الرمضاني على نجوم ثابتة على شاشات الـ T.V، ومن أبرز هؤلاء النجوم الزعيم النجم الكبيرعادل إمام، إذ يغيب الزعيم عادل إمام لمرة الرابعة على التوالي على شاشة الدراما في الماراثون الرمضاني.

وكشف نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكى عن أسباب ابتعاد الزعيم عادل إمام عن الساحة الفنية في الوقت الحالي قائلا:"  أن الزعيم بصحة جيدة و يمضي معظم وقته مع أبنائه وأحفاده،لا ينوي العودة إلى الأعمال الفنية إلا بعد العثور على دور يروق له ويناسب طموحاته.

الواد وأبوه"... جديد "الزعيم" عادل إمام بات مؤكدًا - CNN Arabic
عادل إمام

ويذكر أن آخر ظهور للنجم الزعيم عادل أمام في الدراما مسلسل "فالنتينو" الذي شارك به في الماراثون الرمضاني لعام 2020.

تدورأحداثه حول أمتلاك نورعبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف  سلسلة مدارس يطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

المسلسل من بطولة كل من النجم عادل إمام والنجمة دلال عبد العزيز ، حمدي المرغني، محمد كيلاني.

دنيا سمير غانم 

تغيب النجمة دنيا سميرغانم عن الماراثون الرمضاني لعام 2024، وذلك بسبب  عدم استقرارها على فكرة تراها جيدة من وجهة نظهرها حتي الأن، وهي تنشغل في الوقت الحالى بتقديم مسرحيتها الجديدة " أنستونا" كما تقوم بالتحضيرات لفليم جديد مع النجمة رحمة أحمد.

دنيا سمير غانم - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو
دنيا سمير غانم 

ويذكر أن شاركة النجمة دنيا سميرغانم في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "جت سليمة "

تدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميدي فانتازي، حول "سليمة" التي تجسد دورها النجمة دنيا سمير غانم، والتي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير لأخيها وفجأة يجدوا انفسهم أصبحوا بداخل الكتاب، ويسافرون خلاله بحقبات زمنية مختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش خلالها مغامرات مشوقة.

مسلسل جت سليمة من بطولة كل دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، سلوي عثمان، سامي مغاوري، خالد الصاوي، وعدد أخر من النجوم ، المسلسل من تأليف كريم يوسف وندي عزت، وإخراج إسلام خيري.

أحمد عز

كما يغيب النجم أحمد عز هذا العام عن الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك بسبب انشغالنه بصوير فيلمي "فرقة الموت " وأولاد رزق 3"

ويذكر أن شارك النجم أحمد عز في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار"

خاص "لها" - أحمد عز يحضّر مفاجأة لجمهوره في فيلمه القادم | Laha Magazine
أحمد عز

محمد رمضان 

أعلان النجم محمد رمضان تأجيل مسلسله الجديد "جعفر العمدة2" للماراثون الرمضاني لعام 2025، إذ شارك رمضان في السابق الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة " المسلسل من بطولة كل من الفنان محمد رمضان، وهالة صدقي، مي كساب ، محمد فهيم، طارق النهري، زينة، إيمان العاصي، العمل من إخراج محمد سامي.

محمد رمضان يطالب بعدم الاستماع لأغنيته الجديدة | النهار العربي
محمد رمضان

عمروسعد 

وأعلان النجم عمرو سعد تأجيل مسلسله الجديد ، ونشرعبر حسابه الرسمي على موقع "الفيسبوك"، وكتب : جمهورنا الغالي، قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الإستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخذتها من محبتكم علي مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان.

ويذكر أن شارك النجم عمروسعد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر".

المسلسل من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، محمود قابيل، سارة سلامة، أحمد صفوت، مصطفي أبو سريع وآخرين....، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي..

 

شاهد «رابي عمرو سعد» بعد أن أصبح شابًا وسيمًا.. هكذا ظهر في رمضان 2023 بمسلسل «الأجهر» مع والده! – جريدة نورت
عمروسعد 

 

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