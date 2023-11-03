إعادة تشغيل خط مصر للطيران المُباشر من القاهرة إلى جاكرتا

شارَك أشرف سُلطان، سفير مصر في جاكرتا، مساء يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣، بحضور مراسم الاحتفال بإعادة تشغيل خط مصر للطيران (القاهرة – جاكرتا – القاهرة)، وذلك بحضور Sandiaga Salahuddin Uno، وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي من الجانب الإندونيسي وكلٌ من مسئولي الطيران المدني بإندونيسيا، ووكيل شركة مصر للطيران بجاكرتا وغيرهم من وكلاء السياحة بإندونيسيا، وكذلك مُمثلي المكتب التُجاري للسفارة الإندونيسية بالقاهرة.

في كلمته، رحب السفير المصرى بإعادة تشغيل خط الطيران المُباشر لشركة مصر للطيران بين العاصمتين المصرية والإندونيسية، مُشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في دعم العلاقات التاريخية والاقتصادية والسياحية المُتبادَلة بين الجانبين، لاسيما في ضوء اهتمام قطاع كبير من الإندونيسيين بزيارة المعالم السياحية المصرية، وبالأخص الدينية منها، فضلاً عن تيسير رحلات الطُلاب الإندونيسيين الدارسين في مصر.

من جانبه، أعرب وزير السياحة الإندونيسي خلال كلمته عن ترحيبه بتشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين، وخاصةً في ضوء اهتمام وزارته بدعم علاقات التعاون في مجال السياحة بين مصر وإندونيسيا، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة سُتساهم في تشجيعه للتعجيل بترتيب زيارة رسمية خاصة إلى مصر، والتي كان يعتزم تنظيمها مُنذ فترة لدفع علاقات التعاون في مجال السياحة بين البلدين الصديقين، لما تمتلكه كلتا البلدين من امكانيات كبيرة في هذا المجال.