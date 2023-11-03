التضامن الاجتماعي تشيد بنشاط طلاب الجامعة الروسية نحو التفاعل مع قضايا المجتمع

أعلن الدكتورشريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أنه تم تكريم (42) طالب وطالبة من المتفوقين دراسياً بمختلف كليات الجامعة الثمانية من قبل وزارة التضامن الإجتماعى، وبرعاية الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة، و حضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى والمنسق العام لوحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن التكريم جاء ضمن إحتفالية "نحو شباب فاعل" التى نظمتها وحدة التضامن الإجتماعى للعام الثانى على التوالى داخل المقر الجامعى،مشيراً إلى أن إنشاء وحدة لـ"التضامن الإجتماعى" داخل الحرم الجامعى جاء فى إطار التوجه الإستراتيجى للدولة لدعم وتنمية رأس المال البشرى، وإنطلاقاً من حرص إدارة الجامعة على إعداد خريج صالح متفاعل بإيجابية مع كل قضايا المجتمع الذى يعيش فيه، محافظاً على تقاليده وأعرافه وقيمه، ومنتجاً ومشاركاً فى تنمية موارد الدولة وليس مستهلكاً لها فقط.

إفتتاح معرض الطالب المنتج

وكشف"فخري" أن من ضمن فعاليات الإحتفالية تم إفتتاح معرض الطالب المنتج، والأسر المنتجه، والذى شارك فيه 51 عارض من الأسر المنتجة، ومبادرة الطالب المنتج والذى تميز بمنتجات مميزة، ولاقى إستحسان وإقبال من منتسبى الجامعة، مطالباً "وحدة التضامن الإجتماعى" بالإنفتاح على المجتمع الخارجى بمحيط الجامعة لكى تتحقق الإستفادة القصوى.

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى والمنسق العام لوحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات، أن وزارة التضامن الإجتماعى تُقدم العديد من الأنشطة المتنوعة والمتعددة لطلاب الكليات سواء فى الجامعات الخاصة أو الحكومية، مشيراً أن الوزارة ممثلة فى وحدات التضامن الإجتماعى داخل الجامعات تُقدم أنشطة متعددة ومتنوعة لتلبية إحتياجات الطلاب الأساسية أثناء دراستهم الجامعية أو أثناء الإجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الإنتهاء من دراستهم، كما تهدف لتعزيز السلام والأمن المجتمعى والعدالة الإجتماعية والنمو الإقتصادى ورفع الوعى بمنظومة التعليم والعمل التطوعى من خلال "بنك التطوع".

وأكدت الدكتورة هناء عبدالرحمن، رائدة الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية، أن من أهداف إحتفالية "نحو شباب فاعل"، تعريف الطالب بمجالات المشاركة المجتمعية وأساليبها الرسمية والتى تُعد رافداً مهماً فى إعداد الخريج المتميز والمتفاعل فى المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى فى إطار القوانين والأعراف المجتمعية.. مضيفةً أن الإحتفال تضمن عرضاً لإنجازات وحدة التضامن بالجامعة خلال العام الدراسى الماضى، وسرداً لبعض نماذج المتطوعين من طلاب الجامعة، وتكريم الطلاب الفائزين فى مبادرة "الطالب المنتج".

وحضر الإحتفالية الدكتور محمد إيهاب فتوح عميد الصيدلة، الدكتور عز الدين عبدالعزيز عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة مكارم الغمرى عميدة الألسن واللغات التقنية، الدكتور سعيد حسن إبراهيم وكيل كلية الذكاء الإصطناعى، الدكتور حسام نظمى وكيل الفنون التطبيقية، إيهاب مصطفى مدير إدارة التضامن الإجتماعى لمدينة بدر ومصر الجديدة، طارق بلال رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية لمدينتى بدر والشروق، المحاسب السيد على أبوالمعاطى مدير منطقة القاهرة ببنك ناصر، المحاسب رضا فؤاد المنفى مدير فرع النصر ببنك ناصر، وبعض أعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة وعدد كبير من الطلاب وأولياء أمور الطلاب".

ونظم ندوة "نحو شباب فاعل" الدكتورة سها سمير مديرة وحدة الدعم والإرشاد النفسى بالجامعة، خليل العمدة منسق وحدة التضامن بالجامعة، وإسراء حسن مسئول الحماية والتمكين بوحدة التضامن بالجامعة".