" العمل بأسيوط" تنظم ملتقى توظيف للشباب بحديقة الفردوس .. الأحد 12 نوفمبر

أعلنت مديرية العمل بمحافظ أسيوط عن تنظيم ملتقى توظيفي يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءاً وذلك تحت رعاية حسن شحاته وزير العمل ومحافظ الإقليم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على البطالة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.



والملتقى يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات والشركات الخاصة سواء داخل أو خارج المحافظة للشباب من الجنسين “ذكور وإناث” ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية بالتعاون مع كبرى الشركات من القطاع الخاص في التخصصات المختلفة حيث تم دعوة 28 شركة تعرض 2600 فرصة عمل حتى الآن وجار العمل على دعوة المزيد من الشركات لطرح فرص العمل لديها فضلاً عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل لافتاً إلى توفير عدد من المميزات في بعض فرص العمل كتوفير السكن والمواصلات ووجبات وتأمينات وغيرها موضحاً أن الأجور والمرتبات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور.



وحثت مديرية العمل بأسيوط الشباب بضرورة المشاركة في الملتقى التوظيفي الذي يفتح لهم آفاقا واسعة للتعرف واختيار وظيفته المناسبة بالقطاع الخاص في أفضل وأرقى الشركات ويتيح له حرية المقارنة والتقديم للوظائف المختلفة على أن يتم إجراء المقابلات والتعاقد لمن ينطبق عليهم الشروط وفقًا لكل فرصة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تفعيل دور مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل وزارة العمل المنوط به تنفيذ مثل تلك الملتقيات وتنسيقها مع الشركات الخاصة في توفير فرص عمل.