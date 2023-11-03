أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأسيوط يلتقوا مع مسئولي المحافظة لمناقشة مشاكل المواطنين

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسيوط حرصهم على عقد لقاءات دورية مع مسئولي محافظة أسيوط لاستعراض مشاكل المواطنين بكافة دوائرهم المختلفة وإشراكهم في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنين فضلًا عن استعراض خطط التنمية لتحقيق حياة أفضل لهم وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لخدمتهم في كل نواحي الحياة المعيشية ويأتي هذا في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



حيث التقى مسئولي محافظة أسيوط خلال شهر أكتوبر الماضي كل من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب إبراهيم نظير والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد عيد عبدالجواد والنائب أحمد حسين جودة والنائب أحمد الشناوي والنائب علاء خير الله والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائبة صفاء عيادة والنائبة مريم القمص أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والقس عاموس ممثلًا عن الكنيسة الارثوذوكسية والعديد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بالديوان العام ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.



وأكدوا نواب محافظة أسيوط أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع مسئولي المحافظة لوضع حلول سريعة لمشاكل ومطالب المواطنين بجانب إطلاعهم على الجهود المبذولة في مختلف قطاعات العمل العام ومتابعة نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة لافتاً إلى أن تلك اللقاءات تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة كافة التحديات بمختلف القطاعات والعمل علي تذليلها من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين.



وخلال اللقاءات المختلفة استعرض المحافظ الجهود المبذولة للتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلى تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع احتكار وتخزين السلع كما تم تبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية علي أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري الانتهاء من ترفيق وتجهيز وتأثيث بعض مشروعات المرحلة الأولى منها واستكمال باقي المشروعات بإجمالي 2000 مشروع يتم تنفيذها في 149 قرية بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن كما ناقش المحافظ عدداً من طلبات النواب المقدمة والتس شملت قطاعات، مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والموارد المائية والري، والبريد، والطرق، والكهرباء، وفي هذا الصدد وجه المحافظ الجهات ذات الصلة بدراسة تلك المطالب لوضع أفضل الحلول لها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.



وأوضح مسئول في محافظة أسيوط أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا في العمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين لافتًا إلى أننا جميعاً نسعي لخدمة وطننا الحبيب مصر وأن جميع القيادات التنفيذية تعمل على قدم وساق لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة السياسية لرفع معدلات التنمية بكافة القطاعات وأنه لا يتواني عن اتخاذ أية إجراءات رادعة تجاه المتقاعسين عن أداء أعمالهم المكلفين بها.