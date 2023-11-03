تنظيم قافلة مجانية لأمراض العيون بمركز قفط جنوب قنا

إطلع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، على فعاليات القافلة الطبية الموسعة لعلاج امراض العيون التى نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع البنك الاهلي المصري بقرية العويضات التابعة لمركز قفط جنوب قنا ضمن مبادرة " عنيك فى عنينا " للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء،.

عاين المحافظ، الخدمات التى تقدمها القافلة من توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، تمهيدا لتسلميها، فضلا عن تشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون وتحويل الحالات للمستشفيات المتعاقدين معها لإجرائها.

و أشاد المحافظ، بجودة الخدمة الطبية المقدمة فى القافلة وبما تقدمه مؤسسة صناع الخير للتنمية من خدمات طبية متكاملة لخدمة شرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، انطلاقا من الدور المحورى لمنظمات المجتمع المدنى بالشراكة مع مؤسسات الدولة فى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين الأكثر احتياجا.

عبر المحافظ، عن تقديره و شكره للدور الذى يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات تنموية متكاملة، مُشيدًا بنجاح مؤسسة صناع الخير للتنمية خلال الفترة الماضية في تقديم العناية الطبية لمرضي العيون بالمحافظة من خلال منظومة خدمات متكاملة تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج الدوائي، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات العيون وإجراءها، فضلًا عن دعم مرضي القدم السكري غير القادرين بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بالمجان.

وأوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن قافلة قرية العويضات تأتى في إطار جهود التحالف الوطنى لدعم العمل الاهلي التنموي، بهدف تقديم خدمات طبية في مجال العيون لأهالي قرى حياة كريمة بمحافظة قنا والقرى، مشيرا إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة، وكذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها وذلك بالمجان تماما

رافق المحافظ، النائبة سناء الحساني عضو مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، و حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، محمد عبد الفتاح أدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وياسر حمادي رئيس مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.