تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الفتح في دوري روشن السعودي

إستقر جورجي خيسوف المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال على تشكيلة فريقه الذي يواجه نظيره الفتح في مباراة نارية مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري روشن.

ويدخل الهلال اللقاء بحثاً عن الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب البطولة، ويتربع “الزعيم” على صدارة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.

في المقابل يقدم فريق الفتح عروضاً مميزة منذ بداية الموسم ويسعى الفريق لتحقيق مفاجآة جديدة اليوم أمام الهلال.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري - مالكوم - ميشايل ديلجادو

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.