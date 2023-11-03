الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال والفتح في مسابقة الدوري السعودي

الهلال
الهلال

يستعد الهلال لمواجهة نظيره الفتح مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي.

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ويسعى الهلال لتحقيق الانتصار من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة تعزيز صدارته في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، كما يهدف الفتح لمواصلة انطلاقته القوية بعدما حل رابعا في جدول الترتيب.

كان الهلال انتصر في مباراته الماضية على أهلي جدة بثلاثية نظيفة في مسابقة الدوري السعودي، فيما أنتصر الفتح على نظيره الرائد بهدفين لهدف.

ويحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة بعد تحقيق 9 انتصارات والتعادل في مباراتين دون تلقي هزيمة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بعد تحقيق الانتصار في 7 مباريات، والتعادل في اثنين وخسارة أثنين مثلهما.
 


موعد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي:


تنطلق مباراة الهلال والفتح في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

 

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