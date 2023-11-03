ارتفاع البنزين ينعكس على أسعار الأسماك اليوم الجمعة

شهدت الأسماك اليوم الجمعة، في أسواق الجملة، تغيرات طفيفة في الأسعار وذلك بالتزامن مع ارتفاع البنزين وتطبيق القرار منذ الساعة الثامنة صباح اليوم، وذلك نتيجة تحكم النقل بشكل أساسي في أسعار السلع والمنتجات كافة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في أسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم

البلطي:- من 63 لـ 71 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ200 جنيه.

قشر بياض:- من 90 لـ 110 جنيهًا.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ100 جنيه.

بياض أملس (خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 75 لـ 105 جنيهات.

مكؤونة خليجي:- من 50 لـ 80 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 200 لـ 300 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 210 جنيهًا.

مرجان:- من 45 لـ 70 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 55 لـ 80 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 90 لـ 390 جنيهًا.

جمبري جامبو:- من 410 لـ 480 جنيهًا.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 300 جنيه.

بوري:- من 65 لـ 105 جنيهات.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 70 لـ 130 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين:- من 65 لـ 85 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.