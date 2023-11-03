جامعة الزقازيق تُجهز قافلة تنموية شاملة لقرية الحبش

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غدا السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٤ لقرية الحبش مركز الإبراهيمية بالشرقية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

يشارك في أعمال القافلة أطباء في ١٠ تخصصات طبية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة؛ لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.