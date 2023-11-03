نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح فعاليات المؤتمر الثاني لقسم القلب والأوعية الدموية

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي المؤتمر بكلمات طيبة مهنئاً الجميع ومتمنيا النجاح للمؤتمر الثاني لقسم القلب والأوعية الدموية بطب الأزهر أسيوط



واشاد بالدور الذي تقوم به مستشفي جامعه الأزهر بأسيوط في خدمة مرضى الصعيد والتقدم الملحوظ الذي تشهده المستشفى، كما أشاد بقسم القلب وما يقدمه من خدمات جليلة في مبادرة دعامة حياة

حضر الافتتاح الدكتور محمد محمود رئيس قسم القلب والأوعية الدموية ورئيس المؤتمر ولفيف من أساتذة القلب والأوعية الدموية من مختلف فروع قسم القلب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية وأطباء مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والشرطية.

وأكد الدكتور إبراهيم محمود شعلان في كلمته أن المؤتمر "يهدف إلى توفير منصة للمتخصصين في مجال القلب لتبادل الخبرات والتواصل مع الزملاء من جميع أنحاء العالم. وسيتم تغطية مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بمجال القلب، بما في ذلك الوقاية والعلاج والأبحاث الحديثة في هذا المجال" لاسيما بالامكانيات المتقدمة في أجهزة الكشف والتشخيص والقسطرة بالقسم وما يتمتع به علماء القسم من خبرات وأبحاث عالمية في هذا المجال الطبي الدقيق.

من جانبه أكد الدكتور محمد محمود رئيس قسم القلب والاوعية الدموية على أن المؤتمر يتحدث عن كل ما هو جديد في طب القلب والأوعية الدموية ويشتمل على مجموعة من الجلسات العلمية التي تحتوي علي كل جديد في مجال القلب والاوعية الدمويه سيتم مناقشتها خلال الجلسات .

وفي نهاية الافتتاح قدم رئيس المؤتمر دروع تذكارية لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي ولعميد الكلية وعدد من السادة رؤساء الأقسام.

دور مؤسسة الأزهر جامعاً وجامعة في المجال الطبي

يأتي ذلك، تأكيدًا للدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة الأزهر جامعاً وجامعة في المجال الطبي والتطبيقي وخدمة البحث العلمي، وإيجاد حلول علمية للمستجدات التى يعاني منها المرضى، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط