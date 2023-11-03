الاحد : جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية "مطول"

تنظم جامعة الفيوم قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية مطول للكشف الطبى في تخصصات (الجلدية والأنف والأذن والنساء والولادة والعظام والجراحة العامة والأطفال والعيون)وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وسيتم على هامش القافلة تنظيم ندوات عن القضية السكانية والصحة الإنجابية بمشاركة عدد من كليات الجامعة ومؤسسة حياة كريمة، وذلك يوم الأحد القادم فى العاشرة صباحًا بمقر الوحدة الصحية بقرية مطول.

مهرجان امير الشعراء

كما تنظم ادارة النشاط الثقافى والفنى فى الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم "مهرجان امير الشعراء العاشر" على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، وذلك يوم الأحد القادم فى العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد فاروق الخبيرى ائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

ومن جهه اخرى اعلنت الدكتورة سناء هارون مدير مكتب التايكو فى جامعة الفيوم ، أنه في إطار الاستعداد للمشاركة في مسابقة رالي مصر ٢٠٢٤ التي تقام سنويا علي مستوي الجامعات المصرية، فإن جامعة الفيوم قامت بتكوين فرق طلابية على مستوى كافة الكليات في مجال ريادة الأعمال، بهدف تمثيل الجامعة في تلك المسابقة الرائدة وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

يذكر أن جامعة الفيوم تشارك كل عام في التدريبات التي تقام بالاكاديمية البحرية والتي تؤهل الطلاب للاشتراك في مسابقة رالي مصر في ريادة الأعمال.

وقد شهد الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م. بحضور الدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المنعم ماهر منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بقاعة الدكتور سعد نصار بالكلية.

أكد الدكتور محمود عبد الفتاح أن كلية الزراعة أصبحت من الكليات التي يرغب الالتحاق بها عدد كبير من الطلاب بوصفها من الكليات العلمية والعملية المتميزة، وبما تتيحه من دراسة أكاديمية رائدة، بالإضافة إلى فرص العمل الكثيرة التي تؤهل إليها الكلية من خلال المقررات الدراسية والأقسام المتنوعة المجال والتدريب الميداني مما يتيح للخريجين العمل في كثير من مراكز البحوث والشركات والمصانع والمزارع.

وأوضح أن كلية الزراعة بها ٨ برامج تشمل جميع التخصصات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إضافة برامج جديدة تشمل البايوتكنولوجي، وسلامة الغذاء، والاستزراع السمكي، وزراعة الصوبات والمحميات، بما يمنح الطلاب والخريجين المزيد من المعرفة والتعامل الجيد مع التطورات العلمية الحادثة في كافة المجالات.