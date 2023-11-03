الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات ينفذان عدداً من الندوات التعريفية في مجال ريادة الأعمال

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات عدداً من الندوات التعريفية في مجال ريادة الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية.

تأتي تلك الندوات لتشجيع الشباب والفتيات ليصبحوا أصحاب مشروعات والقضاء علي مشكلة البطالة، وتغيير ثقافة العمل الحر من خلال تشجيع الشباب والفتيات علي تنفيذ أفكارهم الخاصة باقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب الجاد في تحقيق مشروعه.