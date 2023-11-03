إزالة سور مخالف بمنطقة حوض الجنينة بنجع حمادى فى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة اشرف انور رئيس المركز، اليوم حملة مكبرة لازالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف بناحية حوض الجنينة ، بزمام مدينة نجع حمادى .

حيث تم تنفيذ الإزالة بسواعد موظفى قسم الاشغالات، وهى عبارة عن سور مقام بالطوب الاحمر ومونة الاسمنت، وذلك بحضور محمد حارث رئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى .

ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه أكد أشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، انه لاتهاون فى التعدي بالبناء على الارض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود اى بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية، وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية .

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، و لن يسمح بأية تعديات، وان يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.