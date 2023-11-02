غدا.. ثقافة الفيوم تناقش المجموعة القصصية'' أنفاس مستعملة '' 

تشهد مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم ندوة أدبية لمناقشة المجموعة القصصية '' أنفاس مستعملة '' للكاتبة غادة صلاح الدين، وذلك الساعة السادسة مساء غد الجمعة.

يأتي هذا ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

يشارك في الندوة التي ينظمها قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، نخبة من الأدباء والنقاد ومنهم الدكتور محمد دياب غزاوي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية الآداب، والدكتور بيومي محمد طاحون أستاذ مساعد الأدب العربي بكلية دار العلوم، والدكتور عمر صوفي، الأديب والمفكر عصام الزهيري، ويدير اللقاء الأديب أحمد طوسون، بحضور الأديبة غادة صلاح الدين.

إستمرار فعاليات مبادرة "صوتك أمانة" بفرع ثقافة الفيوم

وفي سياق آخر عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ندوة ثقافية بعنوان ''حق التصويت بالعملية الانتخابية'' ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة''، بالوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ، وبحضور رئيس الوحدة المحلية، تحدث فيها المحامي عويس عبد السلام، عن أهمية المشاركة في الانتخابات سواء مجالس محلية، نيابية، أو رئاسية، مؤكدا علي أهمية مشاركة جميع الأهالي بالانتخابات الرئاسية القادمة، لأن الصوت أمانة، ومصر أمانة، ويجب على كل فرد أن يختار من يمثله، بإرادته الحرة الواعية، ويعطي صوته لمن يستحق، فيجب أن تكون إرادة الشعب هي الفاصلة وصاحبة القرار في اختيار من يدير شئون البلاد علي جميع المستويات، وناشدت ياسمين ضياء مدير المكتبة جميع الحضور على أهمية المشاركة المجتمعية، وعدم الضغط والإنسياق وراء الشائعات، وأضافت أن لدينا قيادة حكيمة، وجيش قوي قادر على حماية البلاد، وأننا نمتلك أكبر نعمة، وهي نعمة الأمن والأمان. وأشار ''عبد السلام'' إلي الأحداث الجارية والعدوان من الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين في غزة، قائلا: أنه في ظل هذه الأحداث المؤسفة، لدينا قيادة سياسية رشيدة، لإدارة البلاد في هذا الوقت العصيب، وتقديم كافة المساعدات والدعم لأهالي غزة، وأيضا حماية حدود الأراضي المصرية من أي إعتداءات، والحفاظ علي أمان البلاد واستقرارها.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.