وليد دعبس: خروج الأهلي من الدوري الإفريقي هو يوم حزين للكرة المصرية

علق الدكتور وليد دعبس رئيس فريق نادي مودرن فيوتشر، على خسارة النادي الأهلي من نظيره صن داونز الجنوب أفريقي وتوديع بطولة الدوري الأفريقي من نصف نهائي المسابقة.

وليد دعبس بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي: نشهد يومًا حزينًا

وقال وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية أنه وجماهير الكرة المصرية يعيشون يومًا حزينًا، بالأخص جمهور الاهلي، لأن الفريق ودع المسابقة وكان يلعب باسم مصر.

مؤكدًا أن المارد الاحمر لم يكن محظوظًا، وكانت ضربة الجزء التي اهدرها علي معلول ستقلب موازين اللقاء لصالح القلعة الحمراء، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي بذله لاعبي النادي الأهلي

اختتم وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر: "لو كانت كرة كهرباء دخلت المرمى بدل العارضة، لكان وضع المباراة تحول بصورة كبيرة".

تصريحات وليد دعبس