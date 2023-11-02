تدريب وتنمية المهارات الحياتية للنشء بمركز شباب بني وشاح بالمراغة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء وفق بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من ١٠ سنوات حتى ١٤ سنة وذلك بمقر مركز الشباب بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

ويهدف برنامج مشواري إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل بناء مستقبل أفضل ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الإيجابي والأساليب التحفيزية والتقبل وحب التعلم والمشاركة الإيجابية ويهدف البرنامج إلى دعم مديرية الشباب والرياضة بسوهاج لنشر رسالة تنمية مهارات النشء من خلال مراكز الشباب فى كافة أرجاء المحافظة .



وقال مصطفى زكريا مدير إدارة التدريب وتمكين الشباب بمعاونة مينا مكرم مدرب مستر ببرنامج مشواري أنه في ضوء تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي بضرورة الإهتمام بالكيانات الشبابية وتقديم الخدمات والبرامج التي تؤهلهم لصقل مهاراتهم .



وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن البرنامج يتناول مجموعة من الجلسات التدريبية ومنها التعريف بالبرنامج والمهارات الحياتية والتفكير الإيجابي والتفكير الإبداعي والابتكاري ومهارة التواصل ومهارة اتخاذ القرار ومهارة العمل الجماعي، واحترام الآخرين و التفكير الايجابي، وتعلم كيفية التعلم وكيف تكون قائد والأساليب التحفيزية وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية.



وفي نهاية اليوم سادت حالة من الحوار الهادف والبناء بين الجميع أسفر عنه تكوين عدد من المعلومات المجمّعة والخبرات الحياتية والمعيشية الجديدة شاكرين لإدارة مركز شباب بني وشاح لتهيئة الأجواء داخل المركز.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد على أن الوزارة تعمل على أن يصل البرنامج لجميع فئات النشء والشباب مشيرًا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية ومنها شباب محافظةسوهاج متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.



وفي سياق متصل نفذت إدارة مركز شباب بناويط التابعة لإدارة شباب المراغة مسابقة بحثية عن حرب أكتوبر المجيدة وذلك بمقر مكتبة مركز الشباب ضمن الخطة الداخلية للمركز شملت المسابقة مجموعة متنوعة من الأبحاث حول كيفية الإعداد للحرب ومدى روح الولاء لدى الشعب المصري للتصدي للعدو ونشر السلام بعد أخذ الحق.



وتهدف هذه النوعية من المسابقات البحثية إلى تنمية مدارك المشاركين في المسابقة ومعرفة فضل العزيمة والإصرار وعزة النفس وعدم الخضوع لأى معتدى مهما كان وفي نهاية المسابقة تشكلت مجموعة من المعلومات بين المشاركين والمقيّم تركزت حول الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة وكيفة مجابهة اي عدو غاصب .



وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة التعرف على فضل الجيش المصري العظيم ومدي حرص القيادة على عدم الإنكسار والخضوع لأي ضغوط مهما كانت .