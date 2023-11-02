مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته المعتادة بطور سيناء لحل مشكلات المواطنين

واصل مقعد تسوية المنازعات جلساته المعتادة، اليوم الخميس، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وذلك بحضور المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

وتم أيضا نظر طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها فى إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

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