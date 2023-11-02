محبو مولانا الحسين يتوافدون على المقام المبارك احتفالًا بمولده

يتوافد المحبون والمريدون من شتى محافظات الجمهورية لمسجد مولانا الحسين، احتفالا بمولده الكريم.



بدأت يوم الثلاثاء الماضي الاحتفالات بمولد سيدنا الحسين بمسجده المقام بوسط القاهرة القديمة على أن تحتفل الطرق الصوفية بالليلة الختامية يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر المقبل.

أمسيات دينية



وتنظم وزارة الأوقاف الأمسيات الدينية والثقافية بالمسجد بمشاركة كوكبة من كبار علماء الأزهر الشريف، فيما تبدأ الطرق المختلفة احتفالاتها بمحيط مسجد مولانا الحسين.



ويحتفل المصريون بمولد الإمام الحسين مرتين خلال السنة، الأولى في شهر شعبان وذلك بمناسبة مولده الشريف الذي وقع في اليوم الثالث من هذا الشهر عام 4 للهجرة في المدينة المنورة، وكذلك يحتفلون في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر بـ«المولد الثاني» وهى ذكرى وصول الرأس الشريف لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة عسقلان في فلسطين لتستقر في مصر.



الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب



هو سبط النبي محمد، وخامس أصحاب الكساء، وأحد الأئمة عند الشيعة. ولد في المدينة المنورة في الثالث من شعبان سنة أربع من الهجرة، وعاش مع جده النبي محمد نيفًا وست سنوات.



شهد مع والده معارك الجمل وصفين ومعارك الخوارج، وشارك بعد وفاة أبيه في فتح أفريقيا وآسيا. استشهد في معركة كربلاء في العاشر من محرم سنة إحدى وستين من الهجرة، وهو ابن سبعة وخمسين عامًا.

كان الحسين شبيهًا بالنبي محمد في الشكل والأخلاق، وكان معروفًا بشجاعته وثباته على الحق، وكان مدافعًا عن الإسلام وأهله.



له سبعة أبناء، منهم علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن الحسين، وله خمس بنات، منهن فاطمة بنت الحسين، وزينب بنت الحسين.



يعتبره المسلمون من أهل بيت النبي محمد، ومن سادات المسلمين، يحتفل الشيعة بمقتله في يوم عاشوراء، وهو يوم محرم.