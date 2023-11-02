إقبال كبير على معرض الكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة الأزهر

توافد طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر على أجنحة معرض الكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة الأزهر، مشيدين بتنظيم المعرض والذي استمر على مدار أسبوعين.

ويشهد المعرض إقبال كبير من الباحثين والطلاب بمختلف الكليات على معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بمقر المكتبة المركزية بالجامعة بمدينة نصر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، والمستمر حتى يوم الأحد القادم 5 من نوفمبر الجاري؛

المعرض يضم العديد من الكتب في مختلف المجالات

جدير بالذكر أن المعرض ضم عديدًا من الكتب في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية والتاريخية وغير ذلك من المجالات الأخرى.

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قد افتتح الأسبوع الماضي معرض الكتاب بمقر المكتبة المركزية بحضور الأستاذ أسامة أمين، مدير عام المكتبات بالجامعة، والأستاذ أحمد فتحي، مدير عام المكتبة المركزية.