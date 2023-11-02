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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد رزق: نستهدف مواصلة سلسلة الانتصارات ببطولة الجمهورية للناشئين

أحمد رزق مدرب فريق
أحمد رزق مدرب فريق 2007 بنادي الزمالك

أعرب أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 عن سعادته بالفوز نتيجة كبيرة على فريق المنيا بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الجمهورية .

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تصريحات أحمد رزق

و أضاف رزق قائلا :"لاعبو الفريق ظهروا بصورة فنية مميزة  أمام المنيا، سواء في الشوط الأول الذي تم خلاله تسجيل الهدف الأول أو في الشوط الثاني الذي تمكن الفريق  خلاله من تسجيل خمسة أهداف بعد إحراز ممثل الصعيد لهدف التعادل في بدايته.

و أشار أحمد رزق إلى أن الفريق يسير بخطي ثابته في مشوار البطولة، و شدد على أن الهدف هو مواصلة الانتصارات و الأداء الجيد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف المطوب و هو الفوز بالبطولة.

و أضاف المدير الفني أن فريقه يمتلك عناصر مميزة ستكون نواة للفريق الأول في المستقبل القريب.

و واختتم أحمد رزق تصريحاته قائلا: " أشكر إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين و جمال حمزة المدير الفني للقطاع و حازم إمام نائب المدير على المجهود المبذول مع جميع فرق للقطاع لتحقيق الأهداف و النتائج المميزة".

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