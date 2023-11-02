رئيس جامعة أسيوط يستقبل مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للتمكين الاقتصادى

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الإجتماعى والبنك الدولى للتمكين الاقتصادى، وأستاذ الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة اليابانية، وذلك على هامش مشاركته فى مناقشة رسالة دكتوراه بقسم تنظيم المجتمع، بكلية الخدمة الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الإجتماعية، والدكتور أحمد محمد حسن البريري أستاذ تنظيم المجتمع بالكلية، ورئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوى بالدكتور عاطف الشبراوى، معرباً عن تطلع الجامعة إلى زيادة أوجه التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى؛ من خلال وحدة التضامن الإجتماعى فى الجامعة، والتى تقوم بجهود فعال فى رفع الوعى المجتمعى لدى الطلاب وتقديم العون والمساعدة، للطلاب غير القادرين، وأيضاً الطلاب ذوي الإعاقة، مشيداً بتعاون وزارة التضامن الإجتماعى مع الجامعة من خلال برامجها ومبادراتها المجتمعية، لتقديم أوجه الدعم المختلفة للفئات المستهدفة، المرأة، والشباب، ومحدودى الدخل، وتشجيعهم على الإندماج فى سوق العمل؛ من خلال توفير فرص عمل لهم، أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة، تحقق لهم الاستقلال الإقتصادى، وهو الأمر الذى تضعه القيادة السياسية على رأس أولوياتها.

وأشاد الدكتور عاطف الشبراوى، بالدور المجتمعى لجامعة أسيوط، ومشاركتها الفعالة فى العديد من المبادرات، والبرامج المجتمعية، التى تطرحها وزارة التضامن الإجتماعى، وكذلك دورها العلمى والبحثى الرائد بين الجامعات المصرية، وما تملكه من كوادر بشرية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين فى مختلف المجالات.

جدير بالذكر، أن رسالة الدكتوراه مقدمة من الباحثة إقبال محمد احمد عبدالعال، بقسم خدمة المجتمع، بكلية الخدمة الإجتماعية وموضوعها "تقييم المبادرات المجتمعية لتمنية المجتمعات المحلية فى محافظة أسيوط"، وتتشكل لجنة المناقشة، والحكم من الدكتور محمد رفعت قاسم أستاذ تنظيم المجتمع المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الخدمة الاجتماعية (مشرفاً ورئيساً)، والدكتورة مها كامل غانم أستاذ الصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط ونائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة سابقا(مناقشاً)، والدكتور أحمد محمد حسن البريري أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسيوط، ورئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق(مشرفاً)، والدكتور عاطف الشبراوى، أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة اليابانية، ومستشار وزير التضامن والبنك الدولى للتمكين الاقتصادى (مناقشا).

استهدفت الدراسة؛ تقييم دور المبادرات المجتمعية في تنمية المجتمعات المحلية بمصر، وتوصلت نتائج الدراسة إلى مساهمة المبادرات المجتمعية في تحسين البنية التحتية بالمجتمع المحلى بمحافظة أسيوط وكذلك تحسين الجانب الإجتماعى والإقتصادى والبيئى والصحى والتعليمى والزراعى بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.