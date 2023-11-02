حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز دشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، برئاسة عبداللاه الخبير ترافقه قوة أمنية من مركز شرطة دشنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية بنطاق المركز عن إزالة ١٠ حالات تعد مخالف للقانون على مساحة 13 قيراط، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، وفى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

من جانبه أكد عبداللاه خبير رئيس المركز، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.