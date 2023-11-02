القاهرة السينمائي يكشف استقالة أمير رمسيس من منصبة بالمهرجان

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منذ قليل، بتقدم المخرج أمير رمسيس باستقالته من منصب المدير الفني، وقبل الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان استقالته.

من هو المخرج أمير رمسيس ؟

يشار إلى أن أمير رمسيس، تخرج فى المعهد العالى للسينما فى 2000، عمل فى البداية كمساعد مخرج فى العديد من الأفلام مع المخرج المصرى العالمى يوسف شاهين، شاركت أفلامه فى العديد من المهرجانات السينمائية الهامة، وحصل على العديد من الجوائز العربية من بينها فيلم "يهود مصر"، والذى شارك فى مهرجانات بالم سبرينجز السينمائي، مونتريال السينمائى الدولي، هامبورج السينمائى وغيرهم)، فيلم "توقيت القاهرة" والذى كان الفيلم الافتتاحى لبرنامج ليالى عربية.

كما شارك فى مهرجان دبى السينمائى 2014، وحاز فيلم "حظر تجول" بعرض أول فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، كما عرض فى مهرجان شنغهاى السينمائى الدولى ومالمو للسينما العربية. وعمل كمدير فنى لمهرجان الجونة السينمائى لدوراته الخمس الأولى.

معلومات عن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي

يذكر ان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).