أوسوريو فى "مهب الريح" ومباراة زد الفرصة الأخيرة

أصبح الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني لـ فريق الزمالك الأول لكرة القدم، فى مهب الريح وقريب جدًا من الرحيل، فى ظل حالة الغضب التى تجتاج الجميع، سواء جماهير، أو مجلس الإدارة.

وتسبب المدرب في غضاب الإدارة بسبب حصوله على إجازة لمدة ثلاثة أيام دون إبلاغ أحد، بالإضافة إلى الانتقادات التى وجهت إليه بعد الخساره من إنبى فى الجولة السابقة وعدم تثبيت التشكيل فى كل مباراة.

وعلمت "الوفد" أن هناك اتجاهًا لتوجيه الشكر له فى حال الإخفاق أمام زد بالمباراة المقبلة لتكون الفرصة الأخيرة له، خصوصًا أن هناك مباراة مهمة فى نصف نهائى كأس مصر يوم ٨ نوفمبر الجارى أمام بيراميدز.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو، مرانه الأخير، اليوم، بملعب الترسانه استعدادًا لمواجهة زد المقررة مساء الغد الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يختار المدير الفني ٢٠ لاعبًا للتجمع فى الساعة الثالثة بأحد فنادق مصر الجديدة في المعسكر المغلق لمباراة زد، ولن يكون بينهم الجناح الأيسر مصطفى شلبي، بعد إصابته بكدمة قويه فى لقاء إنبى.

قائمة الزمالك:

تضم قائمة الزمالك كلًا من: محمد عواد ومحمد صبحي لحراسة المرمى، وحسام عبدالمجيد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وحمزه المثلوثي ومحمد طارق وحاتم سكر ومصطفى الزناري في الدفاع، وعماد دونجا وعمرو السيسي وأحمد سيد زيزو وحسام بيسو وإيشو ومحمد أشرف روقا، لخط الوسط، وشيكابالا وإبراهيما نداى وسيف الجزيري وناصر منسي للهجوم.