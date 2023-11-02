سعر السكر صباح اليوم الخميس في أسواق الجملة.. عامل كام بعد الهبوط

سعر السكر.. شهد سعر السكر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في أسواق الجملة المصرية، استقرارًا، ويأتي ذلك عقب تسجيل هبوط خلال تعاملات أمس، بنحو 500 جنيه، بالنسبة للسكر الأبيض، كما استقر سعر الكيلو لدى المستهلكين.

ويقترب موسم حصاد القصب، أي خلال 3 شهر، مما قد يزيد الإنتاج، وينعش الأسواق ليسهم في تراجع الأسعار بدعم زيادة المعروض.

وسجل السكر ابيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهًا قبل التخفيض.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر السكر اليوم الخميس

السكر الأبيض

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 32,500 جنيه للطن، عقب انخفاض أمس، بنحو 500 جنيه.

السكر المكرر "بورصة السلع"

فيما ثبت سعر طن السكر المكرر الأبيض، ليسجل سعر الطن عند 24,500 جنيه.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 21,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

كما ثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 23,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الخميس 27 جنيهًا.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد مارس 2024 ،عند 27.66 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.15 سنت، وقت كتابة الخبر.

وصعد عقد مايو 2024 بنسبة 0.50%، ليسجل 26.25 سنت للرطل أي بمقدار زيادة 0.13 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر ديسمبر 2023، عند 754.20 دولار للطن، بمقدار صعود 4.80 دولار، أي بنسبة 0.60%، وقت كتابة هذا الخبر.

وزاد بشكل ملحوظ عقد تداول مارس 2024، ليسجل 744.30 دولار للطن، بارتفاع قدره 3.5 دولار.