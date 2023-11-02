أزهر الشرقية يعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية، تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

حيث عقدت الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية وأسفرت نتائج الاقتراع عن فوز كل من: حور خالد أحمد عوض الله بمعهد فتيات فؤاد خميس "الأمين" مريم محمد الزهيري بمعهد فتيات هيهيا "الأمين المساعد".

وبسملة بلال بمعهد فتيات العاشر "مقرر اجتماعي"، ورانا أشرف محمد بمعهد فتيات شنبارة الميمونة "مقرر فني"، وحنين مجدي السيد بمعهد فتيات بني عامر "مقرر رياضي".

وأسماء عبده عبدالريف بمعهد فتيات الزقازيق "مقرر علمي"، نورهان أحمد السيد بمعهد فتيات كفر صقر، "مقرر ثقافيّ وديني".

وقدم رئيس الإدارة المركزية التهنئة للطالبات، مؤكد دعم منطقة الشرقية الأزهرية لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات لتفعيل دورهم بشكل إيجابي، مشيدًا بالدور الذي قامت به إدارة رعاية الطلاب.

وقال محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، إن الانتخابات شهدت تفاعل إيجابي بين الطلبات، وجاءت النتائج تبين الشفافية والحياد.