خلافات أسرية ..انقاذ ربة منزل من التسمم بأخميم

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل في العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وجرى حجزها بقسم الباطنة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "عبير . ع . م . ح" 40 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- شقيقها "الحسيني . ع . م . ح" 32 سنة صاحب محل خردوات ونجلها "محمد . خ . ع . ح" 23 سنةسائق توك توك – ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء تواجد المذكوره بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .