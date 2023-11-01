النيابة العامة بأسيوط تأمر بدفن جثة مزارع قُتل في مشاجرة

أمرت نيابة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط بدفن جثة مزارع قُتل بالرصاص في مشاجرة داخل حقل زراعي بمركز أبنوب بأسيوط، على خلفية خلافات بين الجيران.

بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة ابنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغاً يفيد بوقوع شجار بالأسلحة النارية بدائرة مركز أبنوب ووجود شخص متوفى. "أطلق النار من مسدس كان بحوزته على شخص آخر، مما أدى إلى إصابته بجراح أدت إلى مقتله أثناء تواجده في أرض زراعية، على خلفية خلافات الجيرة بينهما، وبتقنين الإجراءات ضبط المتهم والسلاح المستخدم،" بندقية آلية وخزنتين وعدة رصاصات”.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الفعلة بسبب ذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي تتولى التحقيق التي أمرت بدفن الجثة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة