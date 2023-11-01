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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إجمالي إيرادات فيلم العميل صفر منذ طرحه

فيلم العميل صفر
فيلم العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر للفنان أكرم حسني، في شباك التذاكر حتي الآن، إيرادات بلغت 39.597.010  جنيها، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

فيلم العميل صفر

تفاصيل فيلم العميل صفر

وكان احتفل أبطال وصناع فيلم العميل صفر، العرض الخاص في احدى المولات الشهيرة بأكتوبر.

 

وكانت قد طرحت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الماضي.

 

شخصية أكرم حسني في فيلم العميل صفر

ويجسد الفنان أكرم حسني في فيلم العميل صفر، شخصية "صفر عبد اللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابا بسيطا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

 

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. 

 

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

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