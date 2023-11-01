محمد بن زايد يهنئ السعودية على إستضافة كأس العالم 2034

هنأ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الأربعاء المملكة العربية السعودية على استضافة بطولة كأس العالم لعام 2034 .

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كتب محمد بن زايد آل نهيان رسالة تهنئة إلى المملكة العربية السعودية عبر حسابة الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في تغريدة جاءت كالتالي :" تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار".

في سياق مٌتصل ، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " مساء اليوم الثلاثاء رسميا عن إقامة بطولة كأس العالم لعام 2034 في المملكة العربية السعودية.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام " : "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية " .

وأضاف : " ومن المقرر أن يتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم لكرة القدم في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين وباراجواي وأوروغواي) - في عام 2030 وفي آسيا (السعودية)في عام 2034 ".

وتابع رئيس الفيفا : " خمس قارات وعشر دول تشارك في تنظيم المباريات في البطولة - وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا! تعليقات تمت الموافقة على عملية تقديم العطاءات بالإجماع من خلال مجلس FIFA - حيث يتم تمثيل كافة الاتحادات القارية الستة - بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة ".