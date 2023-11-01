لقاء تنسيقى لمشروع قرية متعلمة فى الفيوم وبنى سويف

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ، بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

ياتى ذلك فى اطار اللقاء التنسيقي بين مديريتي التربية والتعليم بالفيوم وبني سويف، بشأن مشروع قرية متعلمة، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف ، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور إيهاب أنور مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة ، و أحمد إبراهيم مسئول المتابعة والتقييم بهيئة إنقاذ الطفولة ، و مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام، وسومية محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي ، و جهاد البراوي مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتور إبراهيم خليل مسئول التدريب بالمديرية، والدكتورة كريمة مصطفى أبو المجد مدير إدارة المشاركة المجتمعية ، ومسئولى العلاقات العامة وأمن المديرية.

تنفيذ برنامج “اجرا”

وتقوم مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة المشاركة المجتمعية - والأمن والتعليم المجتمعي وإدارة التدريب) بتنفيذ برنامج" إجرا " بمدارس التعليم المجتمعي على مستوى 50 مدرسة مجتمعية على مستوى محافظة الفيوم، بإدارات اطسا وطامية وسنورس التعليمية.

ومشروع قرية متعلمة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة مع جمعيات شريكة ، وهو أحد مشروعات التعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية والذي يسعى لتمكين مجتمعات في الريف المصري من جنى ثمار التعليم عن طريق تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال والأمهات ونشر ثقافة القراءة في المنازل والمجتمعات ، ويهدف المشروع إلى تعليم مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية التعلم والتطوير الذاتي للسيدات والأطفال بالتعليم الابتدائي، من خلال وضع خطة متقنة لتحسين مهاراتي القراءة والكتابة لطلاب التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة، حيث يتم تقييم طلاب التعليم المجتمعي بالصفوف الثاني والثالث الإبتدائي على عدة مهارات ومنها (اسم الحرف وصوته وقراءة كلمات مفهومة وكلمات غير مفهومة مع فهم مسموع وفهم مقروء ورسم إملائي).

ويقوم بالتدريب وتقييم أداة "إجرا" فريق العمل المُدرب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم (موجهي الصفوف الأولى بالمديرية والإدارات التعليمية)، ومشرفي ومسئولي التعليم المجتمعي وإدارة التدريب بالمديرية.

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