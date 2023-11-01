بث مباشر مباراة الوداد والترجي بنصف نهائي السوبر الافريقي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر للمواجهة القوية التي تجمع فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، حيث يلتقي الفريقين على ملعب ستاد الاولمبي حمادي العقربي برادس، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023.

بث مباشر مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي

تشكيل الوداد المغربي لمواجهة الترجي التونسي

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود- يحيي عطية الله- جمال حركاس- أيمن ابو الفتح.

خط الوسط: زكرياء دراوي- يحيي جبران- عبد الله حيمود.

خط الهجوم: منتصر لحتيمي - الشرقي البحري - هشام بوسفيان.

تشكيل الترجي الرسمي لمواجهة الوداد المغربي

في حراسة المرمى: بن شريفية.

في خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توغاي – أمين بن حميده.

في خط الوسط: حسام تيكا – غيث اوحابي.

في خط الوسط الهجومي: حسام الدين غشة – يان ساسي – أسامه بوقرة.

في خط الهجوم: رودريجو رودريجيز.