بتصميم صديق البيئة.. تطوير ميدان المحمدى حويدق بالغرقة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، عن البدء بتطوير ميدان المحمدى حويدق بمدينة الغردقة، بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة والمياه ، يحتوى على منطقة الاشجار والنخيل ومنطقة النافورة والمسرح المدرج والساحة المكشوفة ، و ممر رئيسي وفرعى وجانبى .

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن التصميم يقوم على توفير المياه من خلال استخدام الرى بالتنقيط فى المساحات الخضراء للحد من الاستهلاك ، واستخدام انواع النباتات والاشجار المحلية والموفرة للمياه مثل الصبار والجهنمية واشجار الزيتون والتى تتحمل الحرارة ، وإستبدال النجيلة بالشجيرات لما تستهلكه النجيلة من مياه ، مع فلترة وتدوير مياه النافورة لإعادة الاستخدام بدون استهلاك مياه اضافية .

وأضاف، أن تصميم تطوير الميدان يراعى توفير الطاقة باستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام الواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل الميدان ، وايضا يعد التصميم صديق للبيئة ، حيث يتم استخدام ارضيات مستدامة محلية فقط ولا تتأثر بالعوامل الجوية مثل البازلت والحجر والجرانيت المصرى ، و استخدام تشكيلات معمارية مثل البرجولات ، وتوفير أماكن مظللة للتقليل من حدة الشمس .

وأشار اللواء عمرو حنفى، إلى أن التطوير لميدان المحمدى حويدق يشتمل على توفير مسطحات مائية ممتدة بطول الممشى ،مع توفير اماكن مشى وجرى بطول الميدان، وتوفير أماكن جلوس مختلفة للأفراد والمجموعات بطريقة مبتكرة للاستمتاع بالحدائق والنوافير، وتوفير مسرح مكشوف متعدد الاستخدام فى احتفالات ثقافية تعكس الثقافة المصرية لجذب السياح والمصريين، كما سيتم توفير منحدرات لسهولة وصول كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير مظلات للحد من اشعة الشمس نهارا وللإنارة ليلا .