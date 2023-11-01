الآن رابط مشاهدة مباراة الأهلي.. يلا شوت بث مباشر الأهلي وصن داونز live في الدوري الأفريقي

الآن رابط مشاهدة مباراة الأهلي.. يلا شوت بث مباشر الأهلي وصن داونز live في الدوري الأفريقي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة مع صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

تسود حالة من الغضب الشديد داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بسبب مباراة الأهلي وصن داونز، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، وقبل ساعات من مواجهة الإياب على ستاد القاهرة الدولي، والتي يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين على الأقل، لضمان التأهل للنهائي بعد الخسارة ذهابا بهدف نظيف في جنوب أفريقيا.

وقالت مصادر أن مسؤولي «كاف» في حالة غضب شديد، بسبب ما ارتكبه الحكم البنيني لويس ديجيندو، الذي أدار مواجهة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، على ملعب لوفوتيس فيرسفيلد، التي انتهت بخسارة الأحمر بهدف دون رد.

سيلتقي الفريق الأحمر المصري مع الفريق الجنوب افريقي في مباراة الاياب وذلك يوم الأربع المقبل الموافق الاول من شهر نوفمبر المقبل وذلك على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الامارات، ويجب على الأهلي خوض هذا اللقاء بجدية وذلك من أجل الفوز والتأهل الى المباراة النهائية.

كما أشار المدير الفني السويسري كولر الى أن جميع اللاعبين قد عادوا من الاصابة بنجاح وجميع صفوف الفريق مكتملة الان وعلى رأس القائمة اللاعب الدولي امام عاشور، والجدير بالذكر أن الخطيب رئيس النادي الأهلي قد حضر تدريبات اليوم وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز في مباراة الغد لما لها من أهمية كبيرة.

ويرجع الغضب من حكم مباراة الذهاب «ديجيندو»، لارتكابه عدة أخطاء، ربما كانت ستغير نتيجة المواجهة في النهاية، كما أنه لم ينسق في عدد من الحالات التحكيمية مع حكم تقنية الفيديو في هذا اللقاء، لعل أبرزها لقطة سقوط بيرسي تاو، داخل منطقة جزاء صن داونز؛ إذ كان مفترض على الحكم العودة لتقنية الفيديو، في الشكوك على هذه اللعبة.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وصن داونز عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

كما أنه كانت هناك أيضا لقطة مثيرة للجدل في دفع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، لمهاجم صن داونز داخل منطقة الجزاء، وكان لابد من ضرورة مراجعة «ديجيندو» للعبة مرة أخرى، فضلا عن تردده في بعض القرارات أثناء سير اللقاء.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز عبر OnTime Sports

وكتب محمد الكواليني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "يارب يا عالي انصر النادي الاهلى الغالي".

وتابع: "أتشرف بالتعليق على المباراة الحاسمة فى المربع الذهبي للدوري الإفريقي /الأهلي &صنداونز فى تمام الساعة 8مساء بتوقيت ام الدنيا على OnTime Sports---صوتية اولي".