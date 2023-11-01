يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز كورة اون لاين في الدوري الأفريقي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز كورة اون لاين في الدوري الأفريقي، يلتقى اليوم فريق الأهلى مع نظيره الجنوب أفريقي صن داونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى ، بحثاً عن بلوغ المباراة النهائية في حضور جماهيره، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وخسر فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي بهدف مقابل لا شئ.

وسبق ولعب الفريقان خمس عشرة مباراة خلال ثماني مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفاً، مقابل عشرين هدفاً تلقتها شباكه.

المواجهة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وصن داونز عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

المواجهة الثانية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر أحرزهما شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونادي صن داونز الجنوب إفريقي غدًا الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة الأهلي وصن داونز

وسوف تنطلق المباراة بين فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونادي صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب ستاد القاهرة الدولي الساعة الثامنة مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونادي صن داونز على قناة أون تايم سبورتس 1 وقناة أبو ظبي الرياضية 1 كما تقوم قناة بي ان سبورت المفتوحة بنقل اللقاء كذلك.