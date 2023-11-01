قطار معسكرات برنامج "مشواري" يواصل انطلاقه بمراكز شباب الشرقية

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية: “إن برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لتنمية مهارات النشء ومساعدتهم لاكتشاف مواهبهم، والوقوف على مناطق القوة والضعف لدى النشء، وكيفية معرفة أنماط الشخصيات لإيجاد أفضل الأساليب الناجحة في التفاعل مع المجتمع، بما يحقق بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية، وطموحات بناء الجمهورية الجديدة”.

استقبل مركز شباب بندف التابع لإدارة شباب منيا القمح غرب، فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، ضمن معسكرات برنامج مشواري بمحافظة الشرقية، والذي استمر لمدة 3 أيام، والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار التعاون مع منظمة اليونيسيف برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

يشار إلى أن معسكرات برنامج مشواري للنشء، مستمرة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بتنفيذ عدد 35 معسكرًا، والذي يستهدف 120 مشاركًا من النشء بالمعسكر الواحد للفئة العمرية من 10 وحتى 14 سنة.

تتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتية: معرفة الذات ومهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات إدارة الوقت، من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

تنفذ معسكرات البرنامج التدريبي "مشواري" تحت إشراف الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، وجيهان رشوان مدير الإدارة العامة لتدريب الشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، و الدكتور أيمن حمدي منسق البرنامج بالشرقية.