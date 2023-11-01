مركز النيل للإعلام بالغردقة ينظم ندوة بعنوان "صوتك مستقبلك انزل وشارك"

نظم مركز النيل للإعلام بالغردقة، بالتعاون مع المجلس القومى للمراة بالبحر الأحمر، فعالية جديدة بجمعية تنمية المجتمع بالميناء لربات المنازل والمتدربات على الحرف اليدوية بالجمعية حول "المرأة والمشاركة فى الحياة السياسية" بهدف تعزيز دور المرأة فى الحياة السياسية.

حاضر باللقاء عبدالناصر ناجى المحامي بالنقض، والذى تناول الحقوق التى يكفلها الدستور للمرأة فى سبيل تمكينها وجعلها فردًا فعال فى صنع القرار بعيدًا عن التهميش خصوصًا فى ظل تصاعد أهمية و قيمة مشاركة كل أفراد المجتمع.

أشار إلى أن مفهوم الحقوق والواجبات تجاه الوطن والذى يظهر عن طريق المشاركه السياسية كواجب وطنى وحق دستورى مؤثر على الاستقرار المجتمعى كما تناول دور المرأة فى صنع قرارات غيرت التاريخ عبر العصور.



جدير بالذكر أنه فى إطار فعاليات حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك والتي تمتد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر بكل المراكز والمجمعات التابعة للهيئة العامة للاستعلامات عقد مجمع إعلام الغردقة ندوة بعنوان (الشباب والمشاركة السياسية) والتي عقدت بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الغردقة لفتيات الخدمة العامة من خريجي الكليات المختلفة.

قام بإلقاء المحاضرة الكاتب الصحفي عماد عيد مدير مكتب وكاله أنباء الشرق الأوسط بالبحر الأحمر، والذي تحدث عن دور الشباب الأساسي والمحوري في تقدم الأمم والأوطان والنهوض بالمجتمعات، مؤكدًا أن الشباب هم بناة المستقبل ومن هنا تأتي أهميه مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات القادمة فاختياراتنا تحدد مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.



تحدث عن أهمية المشاركة السياسية وتأثيرها علي تعميق الانتماء للوطن كما تحدث عن مفوم المشاركة السياسية بشكل عام وانعكاس ذلك علي الفرد والأسرة والمجتمع والتركيز علي استغلال المناخ السياسي الذي يسمح للجميع بالمشاركة الفعالة لكل فئات المجتمع فى صناعة القرار وإبداء الرأى.

تناول أيضًا ضرورة التخلص من السلبية السياسية واللامبالاة عند البعض والجلوس فى مقاعد المتفرجين داعيًّا إلي ضرورة التحلي بالإيجابية والمشاركة من أجل تفعيل دور المواطن فى حقة الأصيل وهو المشاركة السياسية خاصة، وأن هناك عددًا كبيرًا من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعلي هامش الندوة ومن خلال حوار مفتوح مع المشاركين تم الرد علي عدد من الأسئلة المتعلقة بنظرة المجتمع لنزول المرأة إلي الحياة السياسية، والتي أصبحت النجاحات والمناصب القيادية التي تتولاها المرأة بجدارة هى الرد المناسب لأهمية مشاركتها، كما تناول أيضًا الدور الحيوى الذي تقوم به مصر نحو القضية الفلسطينية والأشقاء فى غزة من إصرار مصر علي إدخال المساعدات الإنسانية وهو ماتحقق بالفعل، ودعوتها المستمرة لأطراف المجتمع الدولي بأهمية وقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية حلًّا عادلًا وشاملًا ومستدامًا.

