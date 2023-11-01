محافظ القليوبية: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واجب وطني

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إزالة التعديات على الاراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة واقف قومى و طنى باعتبارها جريمة ضد الوطن

وأصدر المحافظ تعليمات بإزالة اى تعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمخالفات البنائية في المهد دون انتظار أو تباطوء، محذرا بأنه لا تهاون في مواجهة المعتدين على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها خط احمر لا يجوز الاقتراب منها.

تنفيذا لذلك دفعت الوحدة المحلية بطحلة بمعداتها لمواجهة التعديات الزراعية في المهد حيث أسفرت الحملة التي قادها عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة عن إزالة تعديات بنائية على الأراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة بمنطقة قرية دجوى، وتم إزالة التعديات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال عاطف شعيب، إن الحملات مستمرة ليلا ونهارا لمواجهة من تسول له نفسه التعدى على الأراضي الزراعية.