محافظ القاهرة: حملات على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن.

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها والإزالة الفورية لأي تعدى ، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

متابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية

وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه.

وقال محافظ القاهرة إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.

وشدد محافظ القاهرة على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات والمرور الميدانى على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية في المهد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وياتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب .. عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومسئولى المتغييرات المكانية بالمحافظة والأملاك ومديرية الزراعة لمتابعة التقرير اليومى لحالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء المقطم ، والبساتين ، والمعادى وأعمال التطوير الجارية بكورنيش المقطم، كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة المنطقة الصناعية بالبساتين والقطامية .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 .

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال المرحلة الأولى من مشروع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتحسين الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى ، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم والذى تنفذه شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى .

كذلك تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية شملت محور ياسر رزق الذى يبلغ طوله ٩ كم تقريبًا وعرضه ٥ حارات لكل اتجاه ، ويصل بين محورى المشير والحضارات ويربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم ، ويمر على موقف الأتوبيسات بنهاية شارع ٩ بالمقطم ، وبدايته هي نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى ونهايته شارع صلاح سالم والأوتوستراد، كما تفقد محور عبد المجيد محمود ، ومحورحسب الله الكفراوي ، ومحور د.سميرة موسى .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

كما شملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .