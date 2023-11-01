الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة وتنمية المشروعات ينفذان ندوات تعريفية في مجال ريادة الأعمال

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات عدداً من الندوات التعريفية في مجال ريادة الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تناولت تلك الندوات دور القيادة السياسية وحثها علي تشجيع الشباب والفتيات ليصبحوا أصحاب مشروعات والقضاء علي مشكلة البطالة، وتغيير ثقافة العمل الحر من خلال تشجيع الشباب والفتيات علي تنفيذ أفكارهم الخاصة باقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب الجاد في تحقيق مشروعه.
 

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