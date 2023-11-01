نائب محافظ البحيرة تشهد الدورة التدريبية لأئمة ودعاة البحيرة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة خلال كلمتها بجهود وزارة الأوقاف ودورها التوعوي والتنويري لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتصديها للفساد ومكافحته، جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التثقفية لأئمة ودعاة البحيرة والتى نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة بقيادة فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو حطب مديرة مديرية الأوقاف بالبحيرة وحضرتها الدكتورة نهال بلبع حيث أكدت على التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة والعمل بإستمرار من خلال مسيرة الإصلاح والتنمية التى لن ولم تسمح لوجود فاسد أو مفسد وأن الدولة فى مرحلة البناء والتنمية وبناء العقول.

وأشار الشيخ محمد أبو حطب - وكيل وزارة الاوقاف ان الدورة تأتى ضمن مجموعة من الدورات المقرر عقدها للتدريب والتأهيل المستمر للدعاة والأئمة بالبحيرة، لدورهم الكبير فى محاربة ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف وبث روح الأمل والتفائل بين الناس فى ظل الظروف العالمية والتوعية بعدم البناء المخالف على الأراضي الزراعية ومحاربة الفساد والمخالفين للقوانين.

حضر الدورة فضيلة الشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية والدكتور عبدالباري إسماعيل بصل - أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر الشريف وعدداً من الأئمة والدعاة وقيادات الأوقاف بالبحيرة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة.