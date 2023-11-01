تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة وست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

يتقابل فريقا أرسنال ووست هام، مساء اليوم، على ملعب "لندن"، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام وست هام

في حراسة المرمى: رامسديل

فى الدفاع: وايت، تومياسو، جابرييل، كيويور

في الوسط: فييرا، جورجينيو، هافرتز

في الهجوم: نيلسون، نكيتيا، تروساردرس

وتقام مباراة أرسنال ووست هام في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، فيما تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.