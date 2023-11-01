الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة وست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

أرسنال
أرسنال

يتقابل فريقا أرسنال ووست هام، مساء اليوم، على ملعب "لندن"، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

txt

آرسنال يضرب أشبيلية بثنائية في دوري أبطال أوروبا

txt

سر بكاء النني بعد إصابته .. وأسباب تمسك أرسنال بنجم مصر

تشكيل أرسنال المتوقع أمام وست هام 

في حراسة المرمى: رامسديل

فى الدفاع: وايت، تومياسو، جابرييل، كيويور

في الوسط: فييرا، جورجينيو، هافرتز

في الهجوم: نيلسون، نكيتيا، تروساردرس

وتقام مباراة أرسنال ووست هام في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، فيما تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

الجريدة الورقية