سعر الذهب بعد تراجع عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الذهب.. شهدت أسعار المعدن الأصفر تقلبات سريعة خلال مطلع هذا الأسبوع، ليستقر صباح اليوم الأربعاء، ويستمر نحو تسجيل الهدوء في منتصف التعاملات في سوق الصاغة المصرية، على آخر تراجع بنحو 7 جنيهات في سعر الذهب عيار 21، وسجل هدوء لسعر الذهب اليوم لباقي الأعيرة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، في أسواق الصاغة المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

الذهب

سعر الذهب اليوم الأربعاء عالميًا

افتتح سعر الذهب عالميًا، تداولاته في بورصة الذهب على تراجع الآن، لتسجل أونصة الذهب سعر1997 دولارا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 صباحًا

بدأ سعر الذهب عيار 24، تداولاته على استقرار في سعر جرام الذهب، ليسجل جرام 24 نحو 2954 جنيهًا، بعد أن سجل قيمة 2960 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 21 الآن صباحًا

بدأ سعر الذهب عيار 21، تداولاته على استقرار في سعر جرام الذهب، ليسجل جرام 21 نحو 2585 جنيهًا، بعد أن سجل قيمة 2592 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 18 الآن

بدأ سعر الذهب عيار 18، تداولاته على استقرار في سعر جرام الذهب، ليسجل جرام 18 نحو 2216 جنيهًا، بعد أن سجل قيمة 2220 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الآن مباشر

بدأ سعر الجنيه الذهب، تداولاته على استقرار في سعر جرام الذهب، ليسجل نحو 20680 جنيهًا، بعد أن سجل قيمة 20720 جنيهًا.

كيف أحسب سعر الذهب بالمصنعية في مصر؟

يقوم المشترى بإضافة 100 جنيه زيادة على سعر الذهب المعلن، للحصول على سعر الذهب بالمصنعية، وعلى سبيل المثال عيار 21 يساوى 2585 جنيهًا، وبالمصنعية يصل إلى 2685 جنيهًا.