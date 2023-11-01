توفيق : ACT لاعب رئيس في قطاع الضيافة بمصر بحلولها التكنولوجية

لعبت الحلول التكنولوجية الرائدة التي تقدمها شركة الحاسبات المتقدمة ACT، الشركة المصرية الرائدة في مجال خدمات الضيافة، دورًا محوريًا في دعم مجال السياحة في مصر وتعزيزها بما يتماشى مع رؤية الحكومة إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع.

كانت مصر وستظل وجهة جاذبة للسائحين من جميع أنحاء العالم وذلك بسبب أهراماتها ونهر النيل الساحر والمزارات السياحية ذات الشهرة العالمية. مع ذلك، في السنوات الأخيرة، نفذت الحكومة المصرية استراتيجية شاملة لتطوير السياحة وتعزيزها بهدف جعلها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد. وكانت شركة ACT على رأس الشركات التي ساهمت في تحقيق تلك الرؤية من خلال استخدام الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز تجربة الاستضافة وتعزيز نمو السياحة مما جعلها شريكًا استراتيجيًا للحكومة في هذه المشروعات.

أعرب محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لخدمات الضيافة بشركة ACT عن فخره وسعادته لما تقدمة شركة ACT من حلول وتقنيات عالمية بأيدٍ وعقول مصرية حيث نفخر بخدمة 95٪ من الفنادق الخمس نجوم في مصر، مما يجعلنا لاعبًا رئيسيًا في صناعة الضيافة في مصر، مشيرا أن ACT تولي مجال الفنادق وأقسام الأغذية والمشروبات اهتماما كبيرًا، حيث تمكنت شركتنا من أن تصبح شريك موثوق للعديد من الشركات المحلية والعالمية. وساعدت شركتنا في تحويل الفنادق التقليدية وكبرى سلاسل المطاعم إلى مؤسسات حديثة ومتطورة، وتركز على العملاء أولًا وذلك بفضل الحلول والبرامج والأجهزة المبتكرة وفريق عمل الشركة الذي يضم أكثر من 200 متخصص في التكنولوجيا والصناعة لتعزيز مجال الاستضافة، وهذا بدوره يعزز مجال السياحة ويعمل على ازدهارها في مصر.

علاوة على ذلك، فإن تاريخنا حافل بالانجازات، حيث نفذنا أكثر من 130 مشروع على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك افتتاح وتجديد فنادق جديدة، كما ساهم تميزنا وحلولنا التكنولوجية المتقدمة في نمو السياحة في مصر.

وتلتزم شركة ACT بتوفير التكنولوجيا المتقدمة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لصناعة خدمات الضيافة، وهو ما تستند عليه في نجاحاتها ،حيث تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول التي تغطي أنظمة إدارة الممتلكات وأنظمة نقاط البيع وإدارة الإيرادات وإدارة تجربة النزلاء والعديد من المجالات الأخرى. تعمل هذه الأدوات المتقدمة على تمكين الفنادق وسلاسل المطاعم والمشروبات على تبسيط العمليات وتعزيز الإيرادات وتقديم تجارب استثنائية للضيوف.

علاوة على ذلك، تتماشى الحلول التقنية لشركة ACT مع إستراتيجية الحكومة لتطوير السياحة. ومن خلال تبني استراتيجية التحول الرقمي، يمكن للفنادق والمطاعم تقديم خدمات مخصصة وتعزيز كفاءتها وتقديم تجارب متميزة تجذب الزوار؛ وهذا بدوره يحفز السائحين على تمديد إقامتهم وتكرار زيارتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات السياحة.

أضاف توفيق، لقد ساهمت ACT اسهامات كبيرة في مجال خدمات الضيافة في مصر من خلال عقد شراكات مع أبرز شركات التكنولوجيا. كما طبقت الشركة أحدث التقنيات في الفنادق المرموقة وسلاسل المطاعم والمشروبات الشهيرة، مما مكنها من الازدهار في سوق تنافسية. كما عملت الشركة على تعزيز تلك الشركات من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والأدوات المبتكرة، مما عزز مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية.

أوضح محمد أبو الليل، مدير عام مجال خدمات الضيافة بشركة ACT تقدم الشركة العديد من الخبرات في قطاع خدمات الضيافة حيث تتميز بخبرة تزيد عن 34 عامًا في هذا المجال. كما تطور شركتنا حلولها باستمرار وفقًا لتطورات المجال لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. لقد مكنتنا خبرتنا العريضة من كسب ثقة عملائنا، حيث تعتمد علينا العديد من الفنادق وشركات المأكولات والمشروبات داخل مصر وخارجها.

بالإضافة إلى دورها الفعال على الصعيد المحلي، تلعب شركة ACT دورًا جوهريًا في الترويج لمصر كوجهة سياحية جاذبة، كما ساعدت الشركة على الترويج لمصر كوجهة لا بد من زيارتها وذلك باستخدام شبكتها الثرية التي تضم العديد من الشركاء والعملاء الدوليين. وتمكنت شركة ACT من جذب الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم العروض الفريدة حول مصر وتبني التكنولوجيا في قطاع خدمات الضيافة.

وفي ظل ازدهار قطاع السياحة في مصر، تلتزم شركةACT بتعزيز الابتكار في هذا المجال. كما تسعى دائمًا إلى تعزيز حلولها التكنولوجية لتواكب متغيرات المجال، وتمكين الفنادق ومؤسسات المأكولات والمشروبات من التربع على عرش المنافسة. كما تعمل شركةACT على دعم قطاع السياحة في مصر وذلك من خلال تبني التحول الرقمي وتقديم تجارب استثنائية للزائرين.