فؤاد: مواجهة تغير المناخ يتطلب وضع هدف عالمي جديد للتمويل

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على مدار يومين مع الوزراء الخمس المسئولين عن دعم دولة الإمارات العربية في تسهيل عملية التفاوض حول موضوعات المؤتمر، وذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية ومساعد وزيرة البيئة في عملية التفاوض

مؤتمر المناخ cop28

يأتي هذا خلال مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى بدولة الإمارات العربية، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.

تمويل المناخ

وقد اختتمت وزيرة البيئة عملها في إنجاز المفاوضات غير الرسمية لآليات التنفيذ وتمويل المناخ على مدار يومين خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر الجاري بأبو ظبي بالإمارات.

مشاورات تمويل المناخ

وفي ذات السياق، اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 لاحاطته بنتائج المشاورات غير الرسمية حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ مع كافة الأطراف المنضمة الاتفاقية، وكان من أهمها تأكيد جميع الأطراف على أهمية الوفاء بوعد ١٠٠ مليار دولار، والخروج بما يؤكد على ذلك خلال مؤتمر المناخ القادم COP28.

أهمية تمويل التكيف

كما أشارت وزيرة البيئة الى تأكيد الدول الأطراف على الهدف العالمي الجديد للتمويل، متضمنا التمويل من الموازنة العامة للدول المتقدمة والقطاع الخاص، مع التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الاعباء، موضحة أن المناقشات ركزت على أهمية تمويل التكيف ومضاعفته، خاصة في ظل ما يسعده العالم من ظواهر مناخية حادة.

وأكدت فؤاد، أن مصر ستستكمل العمل مع كندا من خلال الرئاسة المشتركة لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، لتعزيز التعاون للخروج بموقف تفاوضي متوازن ومتوافق عليه وطموح، يفي باحتياجات الدول النامية ويترجم اتفاق باريس على أرض الواقع، ويساهم في توصيل التنمية لمستحقيها من شعوب الدول النامية.