أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية “سعر الذهب” بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا سعر 2565 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وأسعار الذهب ما زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2565 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2931 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2687 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2198 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1710 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1465 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1099 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20520 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1987 دولارات للأوقية.