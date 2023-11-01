أسعار الحديد والأسمنت .. انخفاض جديد في الأسعار

تشهد أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، فى الأسواق والمصانع المصرية، انخفاضًا، ليتراوح سعر طن الحديد فى مصر ما بين 33000 إلى 37000 جنيه.

سعر حدید عز الیوم

- سجل حديد عز نحو 40024 جنيها، بتراجع 254 جنيها.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37045 جنيها، بتراجع 1292 جنيها.

بلغ سعر حديد عشرى 34500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد بشاى 33500 جنيه.

فيما سجل سعر طن حديد الجيوشى 33500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين 35000 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المراكبى 33500 جنيه.

سعر حديد الجارحى 33500 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت اليوم فى مصر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادى 2512 جنيها، بزيادة 46 جنيها.

- سعر أسمنت المسلح بـ 1750 جنيهًا.

- سعر أسمنت النصر بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت وادى النيل بـ 1680 جنيها.

- سعر أسمنت المخصوص بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت طرة وحلوان بـ 1710 جنيهات.

- سعر أسمنت السهم بـ 1680 جنيها.

- سعر الأسمنت الأبيض بـ 3600 جنيه.

- سعر الأسمنت سوبر سيناء بـ 3450 جنيها.

- سعر أسمنت الواحة الأبيض بـ 3550 جنيها.

- سعر أسمنت الواحة المخلوط بـ 1130 جنيها.

سعر طن حديد عز والدخيلة بـ 35 ألفا و500 جنيه.