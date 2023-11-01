رئيس مياه القناة يلتقي نواب الإسماعيلية والسويس

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة وبالتنسيق بين اعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، مشيرا ان هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات المياه بتلك المناطق ومد وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه الى القرى والتوابع المترامية الأطراف بالاضافة الى وقف التعديات على خطوط المياه والذى يؤدي الي ضعف المياه .

جاء ذلك خلال لقاء مع النائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب بالاسماعيلية والنائب احمد خشانة عضو مجلس الشيوخ بالسويس وعصام منسى عضو مجلس النواب السابق وامين التنظيم بحزب مستقبل وطن وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل والتنسيق مع اعضاء مجلس النواب للوقوف على اهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ومشروعات الاحلال والتجديد التى من شأنها تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة ،وتحقيق التنمية المستدامة لها ، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من القرى والتوابع بمحافظتى الإسماعيلية والسويس .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى والتوابع وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياه كريمة لهم .

وأشار اعضاء مجلس النواب والشيوخ الى ان هناك جهد ملموس فى ملف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والذى يعتبر واحد من أهم الملفات لتلبية احتياجات المواطنين فى واحد من أبرز الملفات الخدمية على الاطلاق والتوسع فى مد خدمة مياه الشرب و الصرف الصحي للعديد من القرى على مستوى محافظات القناه.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير على كافة المحاور لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى اقليم القناة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى ، وذلك لتحقيق الإستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على تنفيذ كافة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية والعمل على تذليل كافة المعوقات أثناء إتمام التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى .